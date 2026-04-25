Francesco Farioli, treinador do FC Porto, em declarações na antevisão da deslocação à Amadora, para defrontar o Estrela em jogo da 31ª jornada, agendado para este domingo.

Declarações do vice-presidente a garantir que o Nice não quer Moffi de volta

«Acho que o aconteceu entre Moffi e o Nice é público, as duas partes têm muito clara a vontade de separar caminhos. Nós temos uma opção de compra [no valor de oito milhões de euros] e, após estas declarações do vice-presidente, estamos mais do que felizes em ouvir as novas condições para comprar o jogador.»

Sobre Pablo Rosario a central nos últimos dois jogos, com Thiago Silva de fora

«Honestamente acho que é vontade do clube, de todos os jogadores e é uma vontade minha em particular ver Thiago Silva no Mundial 2026. Era um dos objetivos e uma das ambições do jogador quando falou comigo e nós mostrámos abertura para o colocar a jogar, dentro de algumas condições, no futebol europeu e num nível alto de exigência e de intensidade. Estamos no ritmo certo, é um jogador que vai a caminho de ter mil minutos de jogo, o que é um número grande para o meio da temporada. Mas não podemos esquecer que a prioridade é o FC Porto. O FC Porto está à frente de toda a gente: de mim, do Thiago Silva, do Diogo Costa e de todos. Nos últimos jogos tomei uma decisão tática que não tem nada a ver com a forma física do Thiago Silva. Ele está a trabalhar muito forte, está numa corrida muito competitiva e que já mostrou que pode dar uma contribuição muito grande dentro e fora de campo.»