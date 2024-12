Após dupla folga natalícia, o FC Porto voltou a preparar o dérbi com o Boavista, da 16.ª jornada da Liga.



Na sessão matinal, Vítor Bruno não contou com Grujic, Moura e João Mário, trio que ficou remetido a tratamento, segundo informam os dragões. Em sentido contrário, Marcano fez treino integrado condicionado.



Os azuis e brancos têm novo treino agendado para as 10h30 desta sexta-feira, no Olival. A partir das 13h00, Vítor Bruno vai antecipar a receção do FC Porto ao Boavista, agendado para as 20h30 do próximo sábado.