A Figura: Victor Froholdt

Onde é que o médio vai buscar tamanha energia? Sem exagero, do primeiro ao último segundo de jogo, Froholdt foi o principal elo do jogar azul e branco, personificando a qualidade de cada momento. Com bola, progredia com facilidade e servia, com muita qualidade, os companheiros. Sem o esférico, pressionava intensamente, como se a sua vida dependesse disso.

O Momento: sprint de Froholdt para lá do minuto 90

É certo que teríamos vários momentos para destacar, mas escolhemos o sprint que Froholdt efetuou na reta final do encontro, para pressionar o portador da bola. Isto porque trata-se de um lance que exemplifica aquilo que o médio nórdico é, bem como este FC Porto como equipa. Entrega muito grande.

Outros destaques

Borja Sainz: pela faixa esquerda ou mais por dentro, o extremo espanhol mostrou qualidade muito grande. Bailando perante os adversários, deu imenso trabalho a Tiago Esgaio, conseguindo elevada eficácia no drible. Faltou apenas o golo, mas conseguiu uma assistência.

Francisco Moura: até à substituição fez toda a faixa esquerda com muita qualidade. Sem trabalho defensivo, esteve sempre disponível no ataque, tendo assinado um bom golo, o primeiro na época.

Pepê: tal como Sainz, serpenteou perante quem lhe passasse à frente, com vários dribles fantasistas. O melhor exemplo está patente no lance do segundo golo, onde bailou perante Fukui, tendo sido travado por Matías Rocha.

Samu e Deniz Gül: os pontas de lança registaram uma exibição de qualidade semelhante, cada com um golo. Samu procurou a profundidade, explorando a fragilidade da defesa arouquense. Por sua vez, Gül lutou muito com os defensores, tendo feito um golo e brilhando no 4-0.

Martim Fernandes: foi acumulando alguns erros até à expulsão. Inventou no drible, sem necessidade – até porque já tinha um amarelo – e saiu de cena mais cedo. É baixa para a receção ao Benfica.

David Simão: o médio arouquense foi dos poucos que não registou muitas falhas e tentou levar a equipa para a frente. Talhado para estes jogos, o experiente médio procurou ser a calma na tempestade.