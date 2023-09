Será que Sérgio Conceição tem alguma dose de arrependimento pelas atitudes que às vezes tem no banco de suplentes?



O técnico do FC Porto começou por reagir com humor à questão, mas acabou por fazer uma pequena introspeção na sala de imprensa do Olival.



«É uma questão inteligente. Deixaria a minha resposta para um programa do Daniel Oliveira, que já me convidou duas ou três vezes, mas não pude estar presente», atirou, entre risos.



«É uma excelente questão. Quando falo, digo o que sinto. Caso contrário, prefiro não dizer. Não sou o mais genuíno possível, mas sou genuíno. Digo o que sinto. Obviamente que mudaria alguns comportamentos. Naquele momento [da expulsão na Supertaça] fui o que fui. E amanhã serei o que serei», prosseguiu.



Conceição recordou ainda tudo o que teve de superar, sobretudo na adolescência, mas ao mesmo tempo, frisou que isso não pode servir como desculpa.



«A minha vida foi uma luta e a dos outros treinadores também foi. Eles também não gostam de perder. Todos gostam de ganhar, mas há uns que sentem de forma diferente e que têm um caráter diferente. Muitas ds coisas estão erradas, mas qual foi o meu percurso e trajeto de vida? Se justifica tudo? Não. Pode atenuar uma ou outra situação, sim. Há coisas a melhorar? Há. Aprendo e mudo todos os dias como pessoa e treinador. Neste processo, em que sou apaixonado pela vida, respeito muito quem trabalha comigo, os meus amigos e a minha família e tento ser melhor. Aceito de bom grado essa evolução pessoal e profissional», referiu ainda.