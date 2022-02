O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, condenou as cenas lamentáveis que ocorreram após o apito final no Clássico contra o Sporting.



«Eu e o Hugo Viana estivemos no meio da confusão, mas eu estava a defender a situação em si, que não era bonita, e a tentar acalmar os meus jogadores. Não faz sentido perdermos jogadores depois do jogo terminar e como há sempre expulsões.... O Hugo Viana estava a fazer o mesmo que eu. Essa confusão no final é de lamentar. São cenas que não fazem nada bem ao futebol português», referiu, na sala de imprensa do Dragão.



Em relação ao jogo, o técnico dos dragões considerou que a sua equipa perdeu dois pontos contra uma equipa dos leões bastante eficaz.



«Defrontaram-se duas grandes equipas. Foi um jogo muito competitivo e difícil para a equipa de arbitragem. Lamentamos a perda de dois pontos. Merecíamos ter vencido pelo que fizemos. Mesmo a perder por 2-0, tivemos situações para fazer golos. O Sporting foi muito eficaz em duas idas à nossa baliza. Entrámos na segunda parte com a mesma intenção de marcar. Com a expulsão do Coates, acentuou-se o nosso domínio. Não houve situações flagrantes, mas houve situações suficientes para ganharmos o jogo», defendeu.



No final da conversa com os jornalistas, Conceição voltou a lamentar as agressões entre jogadores e elementos das duas equipas já depois de João Pinheiro ter dado o encontro como terminado.



«Estou de acordo: as cenas que se passaram no final são lamentáveis, vergonhosas. Não se pode querer vender um produto que tem muita qualidade de todos os protagonistas e deparamo-nos com as cenas que vimos no final. Mais lamentável foi o que assisti na conferência aqui. Há que respeitar o FC Porto e um presidente que tem 40 anos de liderança e que ganhou títulos em Portugal e na Europa. É o presidente mais titulado do mundo», concluiu.