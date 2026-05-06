O FC Porto será homenageando pela Assembleia Municia do Porto com um voto de louvor. A decisão foi aprovada por unanimidade na noite desta terça-feira.

A premiação surge pela conquista do título de campeão da Liga 2025/26 – o 31.º da história dos dragões – garantido no passado sábado. A subida da equipa feminina ao principal escalão é também merecedora de mérito.

Logo depois de os dragões assegurarem o campeonato, os deputados municipais assinalaram a conquista como um «marco da excecional relevância no desporto português».

«Esta conquista [do 31.º título nacional] reafirma um percurso histórico de excelência, exigência competitiva e afirmação contínua, projetando o nome da cidade do Porto a nível nacional e internacional», destacou a presidente da Mesa, Marta Massada.

Os resultados da equipa feminina de futebol são também «particularmente relevantes no processo de consolidação do futebol feminino». O FC Porto, recorde-se, sagrou-se campeão do segundo escalão e garantiu a subida à Liga feminina no segundo ano de existência da modalidade no clube.

«O FC Porto é uma instituição profundamente enraizada na cidade, constituindo um elemento central da sua identidade coletiva e do seu prestígio externo», pode ler-se ainda.

No dia 16 de maio, o FC Porto será recebido nos Paços do Concelho, no âmbito dos festejos da formação masculina após o fim da temporada.