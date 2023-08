Alan Varela voltou a ser convocado pelo Boca Juniors depois de ter saído lesionado no último encontro da equipa de Buenos Aires. O jogador que é pretendido pelo FC Porto tinha saído com uma contusão no gémeo, no embate com o Independiente, no passado sábado, mas, ao que tudo indica, já estará recuperado.

O Boca Juniors viajou para o Uruguai onde, esta quarta-feira [madrugada de quinta em Portugal], vai defrontar o Nacional de Montevideo, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Taça libertadores, e o médio de 22 anos integra a lista de convocados divulgada esta terça-feira pelo conjunto argentino.