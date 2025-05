Cardoso Varela trabalhou esta semana com a equipa principal do Dínamo Zagreb e pode estrear-se no próximo domingo pelo emblema croata no jogo que pode ditar o novo campeão do país, depois da polémica que levou o extremo luso-angolano, de 16 anos, a deixar o FC Porto no final do último ano.

O jovem de 16 anos foi apresentado oficialmente no Dínamo Zagreb a 16 de fevereiro, apesar das queixas apresentadas pelo FC Porto junto da FIFA, mas, desde então, tem jogado pela equipa de juniores da equipa de Zagreb.

No entanto, esta semana, Cardoso Varela tem estado a treinar com a equipa principal e, segundo está a avançar a imprensa croata, pode mesmo estrear-se na liga croata no próximo domingo, num jogo em que o Dínamo Zagreb recebe o NK Varazdin e que pode acabar com festa do título.

A equipa da capital parte para a última jornada no topo da classificação, mas com os mesmos 62 pontos do que o Rijeka e apenas mais dois pontos do que o Hajduk Split e, em caso de vitória, pode sair à rua para celebrar o 26.º título.