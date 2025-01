O Nacional-FC Porto, referente à 17.ª jornada, está previsto ser retomado às 15h30 deste domingo, na Choupana. De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para a região do Funchal, são esperados «períodos de céu muito nublado», por vezes com abertas durante a tarde.

Além disso, estão previstos «aguaceiros fracos» para o final do dia. Quanto ao vento, deve soprar com pouca intensidade, inferior a 15 km/h.

Por fim, a temperatura vai variar entre os 23 e os 19.ºC.

Interrompido aos 14:30 minutos no final de tarde de 3 de janeiro, o duelo entre Nacional e FC Porto é importante para as contas na tabela. Em caso de triunfo, os dragões assumem a liderança isolada, com 43 pontos.

Todavia, caso os madeirenses pontuem, então deixam a zona de despromoção direta, por troca com o Farense (16.º).

Esta partida é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.