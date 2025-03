Iván Jaime contraiu uma lesão muscular e é baixa no Valência para as próximas semanas, segundo informou o clube do Mestalla, esta sexta-feira, no boletim clínico da equipa.

Emprestado pelo FC Porto no mercado de janeiro, o médio espanhol somou apenas seis jogos pelo Valencia, mas agora vai mesmo ter de parar devido a uma lesão muscular na coxa direita detetada nos exames que o jogador realizou esta sexta-feira.

«Sofre uma lesão no músculo da coxa direita que o afastará das dinâmicas da equipa durante as próximas semanas. O jogador vai prosseguir com tratamentos médicos, fisioterapia e readaptação até à sua reincorporação progressiva com o resto do grupo», escreveu o clube espanhol.