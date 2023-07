Xavi colocou esta quinta-feira um travão na cobiça que vários clubes, entre eles o FC Porto, tem na contratação por empréstimo do jovem Nico González. De acordo com o treinador do Barcelona, a impossibilidade de receber mais reforços obriga o clube a olhar para todas as possibilidades que já tem dentro de casa.

«Nico González vai voltar, vai começar a pré-época connosco e depois vamos decidir. A pré-época é uma fase importante para os jogadores se mostrarem e para o treinador decidir», esclareceu o treinador blaugrana.

«Estamos numa situação complicada. Dizem-me que falo mais de futebol do que de dinheiro, mas a verdade é que não temos o privilégio de poder ir buscar qualquer jogador. Por isso não posso avançar com nomes [de jogadores que interessem].»

Já sobre Gündogan, reforço já oficializado pelo clube, Xavi referiu que «é um jogador versátil, com grande qualidade técnica e um vencedor».

«Era o capitão do City e conquistou a última Liga dos Campeões. Isso diz tudo. Ele priorizou o Barcelona em relação a outras ofertas. Será uma grande ajuda para nós», acrescentou.

Na conferência de imprensa que promoveu esta manhã, e através da qual partilhou algumas ideias relevantes sobre os planos e perspetivas que tem para a nova temporada, o catalão destacou por exemplo a importância da competição e a satisfação em trabalhar com os jovens.

«Temos de lutar pela Liga, pela Supertaça e ainda mais. No Barça, temos de aspirar ao máximo sempre. Gosto da exigência, desta querermos lutar por todos os títulos.»