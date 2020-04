Após ter conquistado a Liga dos Campeões pelo FC Porto e de ter sido eleito o melhor guarda-redes da Europa, Vítor Baía ficou de fora dos convocados de Scolari para o Euro 2004.



Volvidos, 16 anos, o antigo guarda-redes ainda não percebe os motivos que levaram o técnico brasileiro a deixá-lo fora da prova organizada por Portugal.



«Continuo a não saber o motivo e a razão pela qual não fui chamado. Aquele ano foi extraordinário, vencemos tudo, fui considerado o melhor guarda-redes da Europa e nada fazia prever aquele desfecho. Só uma pessoa, que é o Sr. Scolari, sabe e pode partilhar. Quando esteve no meu programa falou em opções e outras coisas... Notou-se que houve interferências externas. Mas não sou pessoas de guardar rancores e ódios. Só sei que eu saí prejudicado, o Scolari saiu prejudicado e a seleção saiu prejudicada», disse, num programa nas plataformas do FC Porto.



Lembre-se que em agosto, Scolari foi questionado pelo próprio Vítor Baía sobre os motivos da sua decisão.



«Era uma opção minha. Quando um técnico chega a um país não tem um conhecimento completo da cultura. Ouve aqui e ali, faz algumas escolhas. Já nos encontrámos e não há inimizade nenhuma. Fiz aquela escolha, escolhi aquele caminho. Se tivesse de escolher mais tarde, talvez fizesse diferente, não sei. Mas não vamos ficar a remoer, amargurados para o resto da vida. Somos crescidos e temos tanta coisa para viver. O que foi deixado de lado é deixado de lado e a amizade continua», disse, na altura o técnico brasileiro, no canal 11.



Aparentemente, a questão não ficou esclarecida.