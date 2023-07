Romário Baró foi titular na goleada do FC Porto ao Cardiff, naquele que foi o primeiro jogo de preparação para 2023/24 disputado à porta aberta. O médio, que no ano passado esteve cedido ao Casa Pia, revelou que recebeu elogios de Sérgio Conceição pela forma como tem trabalhado nestas semanas de pré-temporada.



«O melhor para agora é dar tudo nos treinos. Os treinos são intensos e ajudam-nos a estar preparados para o que aí vem. O mister diz-me que tenho trabalhado bem. Mas para mim, em primeiro lugar está a equipa e depois estou eu», referiu, ao Porto Canal.



O internacional sub-21 mostrou-se feliz por ter tido a oportunidade de voltar a jogar diante dos adeptos portistas. «Claro que estou satisfeito, principalmente com a atitude da equipa. No início é sempre um pouco mais difícil, mas encarámos o jogo de uma forma séria. Com uma vitória e os adeptos a verem é sempre melhor. Os adeptos do FC Porto são os melhores, jogar com eles a apoiar é uma coisa inexplicável e estou muito feliz por voltar a sentir isso», disse ainda.



Fran Navarro, Taremi e Toni Martínez (bis) marcaram os golos portistas frente ao emblema que milita no Championship, segundo escalão do futebol inglês.