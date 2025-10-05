Jan Bednarek, defesa do FC Porto, na flash interview da Sport TV após o empate frente ao Benfica, no Estádio do Dragão, para a oitava jornada da Liga:

Foi o jogo mais difícil desde que chegou ao FC Porto?

«Não acho que tenha sido. Eles vieram aqui apenas para tentar sobreviver. Só tentaram defender, arrastar o jogo o máximo possível. Estivemos bem, fizemos um jogo maduro e tivemos as nossas oportunidades. Somos uma equipa infeliz hoje, merecíamos mais, mas faz parte do futebol. Temos de seguir em frente e ficar com as coisas positivas. Voltámos a não sofrer golos, temos de nos inspirar aí».

FC Porto neutralizado pelo Benfica?

«Não penso que eles nos tenham neutralizado ou que tenham feito algo de especial. Eles defenderam bastante, esperando por um contra-ataque. Faz parte do jogo e temos de o respeitar. Desde o primeiro minuto que eles atrasaram o jogo, foi como quiseram jogar e tenho de o respeitar. Tivemos tempo suficiente para encontrar uma forma de os superarmos e criar oportunidades, temos de analisar onde podemos melhorar para marcarmos golos».

José Mourinho

«É um grande treinador, já conquistou muitos títulos, sabe como gerir estes jogos. Esta foi a forma que o quis fazer aqui e temos de respeitar isso. Temos de nos focar em nós porque tivemos tempo suficiente para criarmos oportunidades e podermos marcar».

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?