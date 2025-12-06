Boas notícias para Francesco Farioli com a recuperação de Deniz Gül que foi dado como «apto» pelo departamento médico para a deslocação do FC Porto a Tondela, jogo da 13.ª jornada da Liga que está marcado para as 20h30 de domingo.

Com Luuk de Jong lesionado, o treinador italiano reforça, assim, as opções para o ataque que estavam limitadas a Samu.

Fora do jogo da 13.ª jornada continuam Gabri Veiga, ainda a trabalhar condicionado depois da lesão contraída diante do Vitória, tal como Nehuen Pérez e Luuk de Jong que fizeram apenas tratamento e trabalho no ginásio.