Alan Varela vai mesmo trocar o Boca Juniors pelo FC Porto nos próximos dias, logo após a segunda mão dos oitavos de final da Taça Libertadores, segundo anunciou este sábado uma conta do clube do Twitter que, embora não seja 'A' oficial, está associada ao clube de Buenos Aires.

«A mudança de Alan Varela para o FC Porto está praticamente feita. Ele vai partir para Portugal logo depois de jogar na quarta-feira para a Taça Libertadores», lê-se na publicação do «Esto es Boca». Uma conta no Twitter que, segundo explica o Diario Olé, é utilizada pelo Boca Junior para passar informação estritamente relacionada com o mercado, como é o caso de Alan Varela.

O médio, de 22 anos, vai, assim, despedir-se do Boca, em plena Bombonera, no jogo frente aos uruguaios do Nacional, algumas horas depois do FC Porto estrear-se oficialmente na temporada 2023/24 com um clássico frente ao campeão Benfica, na 45.ª edição da Supertaça Cândido de Oliveira, em Aveiro.

As negociações entre Boca Juniors e FC Porto tiveram avanços e recuos durante várias semanas, mas progrediram de forma decisiva nos últimos dias, deixando Alan Varela na iminência de cumprir os exames médicos e rubricar um contrato de cinco anos, até junho de 2028.

Tal como confirmou o Maisfutebol, os «dragões» devem investir oito milhões de euros fixos, mais três por objetivos, e vão ceder 20 por cento das mais-valias de uma futura transferência, de forma a assegurar o seu terceiro reforço para 2023/24, e segundo no setor intermediário.

O FC Porto adquiriu neste defeso o também centrocampista Nico González (Barcelona) e o avançado Fran Navarro (Gil Vicente), enquanto procurava o sucessor do influente Matheus Uribe, que saiu em final de contrato e ingressou no Al-Sadd, do Qatar.

Formado no Boca Juniors, Alan Varela estreou-se em 2020 pelo conjunto sénior do clube da Bombonera e soma atualmente dois golos e quatro assistências em 110 jogos, tendo vencido um campeonato, uma Taça da Argentina, duas taças da Liga e uma Supertaça.