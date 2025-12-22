Borja Sainz, homem do jogo no Alverca-FC Porto, faz o rescaldo do encontro na flash interview da Sport TV:

Noite inspirada

«Estou muito contente, pelos dois golos e o trabalho da equipa. Era um jogo difícil, mas estivemos à altura. Temos de continuar a trabalhar e pensar no próximo jogo.»

Pressão forte é imagem de marca da equipa

«A equipa trabalha diariamente para ser forte em qualquer tipo de jogo. Trabalhamos muito bem e isso voltou a ver-se hoje.»

Prenda para os adeptos

«Eles apoiam-nos sempre. O ano passado foi difícil, mas eles estão connosco neste ano e nós com ele. Desejamos-lhes um feliz Natal, sempre com a família portista.»

Pressão nos rivais

«É importante somar os três pontos em cada jogo. É esse o caminho.»