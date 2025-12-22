FC Porto
Há 1h e 26min
Borja Sainz: «Era um jogo difícil, mas estivemos à altura»
Avançado assinou um bis na vitória dos dragões na casa do Alverca para a Liga
Borja Sainz, homem do jogo no Alverca-FC Porto, faz o rescaldo do encontro na flash interview da Sport TV:
Noite inspirada
«Estou muito contente, pelos dois golos e o trabalho da equipa. Era um jogo difícil, mas estivemos à altura. Temos de continuar a trabalhar e pensar no próximo jogo.»
Pressão forte é imagem de marca da equipa
«A equipa trabalha diariamente para ser forte em qualquer tipo de jogo. Trabalhamos muito bem e isso voltou a ver-se hoje.»
Prenda para os adeptos
«Eles apoiam-nos sempre. O ano passado foi difícil, mas eles estão connosco neste ano e nós com ele. Desejamos-lhes um feliz Natal, sempre com a família portista.»
Pressão nos rivais
«É importante somar os três pontos em cada jogo. É esse o caminho.»
