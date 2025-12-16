Bruno Fernandes analisou o momento de FC Porto, Sporting e Benfica, apontando a vários talentos com capacidade para disputar a Premier League, ou campeonatos de Itália e Espanha. Em entrevista ao Canal 11, o médio do Manchester United desdobrou-se em elogios às mais recentes transferências do FC Porto, a começar pelo treinador.

«O Sporting está a jogar um futebol atrativo, mas o FC Porto está mais forte. O treinador e os jogadores contratados foram ideais. A dinâmica de Farioli é muito agressiva. (…) Quanto ao Sporting, Rui Borges tem insistido na sua ideia e tem tido sucesso, com dinâmica muito interessante. Já o Benfica fez um mercado forte, mas as peças não estão a encaixar. Não há dúvidas que têm um plantel forte.»

«Mourinho? Surpreendeu-me. O mister gosta destes desafios, ele quer criar uma grande história no Benfica, depois de o ter conseguido no FC Porto.»

«Há jogadores muito interessantes na Liga portuguesa. Pela inteligência, Aursnes estaria adaptado ao futebol inglês. O Hjulmand é um jogador feito, que acrescenta, é agressivo e está ao nível da Premier League. Também veria o Hjulmand no campeonato italiano, ou o Rodrigo Mora em Espanha. A dinâmica do clube ou do campeonato influencia o jogador que podes ser.»