Benfica ou FC Porto, quem tem pior calendário até final do campeonato? Roger Schmidt defende que são os encarnados, Sérgio Conceição preferiu não comentar as palavras do treinador adversário ou então «tinha de comentar todas as conferências das 17 equipas», mas alertou que os dragões vão defrontar emblemas «que estão a fazer excelentes campanhas».



«Temos de jogar duas vezes contra as equipas todas. É péssimo para todas. Se olharmos para o que resta do campeonato, vamos jogar com equipas que estão a fazer excelentes campanhas: Boavista, Arouca, Casa Pia, enfim. São equipas que estão confortáveis na tabela classificativa. Cabe-nos tentar que esses jogos se tornem confortáveis para nós, dependendo sempre do que fizermos», referiu, na conferência de imprensa prévia ao dérbi da Invicta com os axadrezados.



O técnico foi ainda confrontado com as declarações do homólogo das águias que se mostrou contra a utilização do VAR e respondeu de forma curta. «Não posso dizer o contrário do que já disse. É muito útil para o futebol.»



O dérbi da Invicta entre FC Porto e Boavista joga-se este domingo, às 18h00, no Dragão.