No dia internacional do guarda-redes, Iker Casillas fez questão de deixar uma sentida mensagem nas redes sociais, lembrando que «há 11 meses e 14 dias que não posso dedicar-me ao que mais gosto desde pequeno, ser guarda-redes».



«Enviaram-me esta foto há algum tempo. Gostei muito dela. Gostei porque espelha a realidade que por vezes não se vê. Podemos esquecer-nos do caminho percorrido quando cumpres os teus sonhos. Desde pequeno que apreendes a sentir-te só e responsável. Com frio ou calor. Com chuva ou sol. Hoje é o nosso dia. Há 11 meses e 14 dias que não posso dedicar-me ao que mais gosto de desde que sou pequeno, ser guarda-redes», escreveu o espanhol.