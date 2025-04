O FC Porto regressa à Reboleira na noite deste sábado, para medir forças com o Estrela da Amadora, e na antevisão a este jogo Martín Anselmi não fintou a polémica em torno da noitada de alguns jogadores para festejar o aniversário de Otávio.

Para o treinador, o episódio revela falta de compromisso e desrespeito pelo clube.

«A pergunta é inevitável, foi um tema público. Estes episódios levam-me a diferentes reflexões, porque como líder do grupo tenho de ter uma postura e uma visão clara. O regulamento do FC Porto não foi cumprido, as regras não foram cumpridas, por isso marcou-se uma falta e aplicaram-se as multas correspondentes.»

«Mas há outra questão: mais do que regras, há compromissos. Quando mostro um vídeo, quem me garante que o jogador está atento? Tem de haver compromisso. Neste caso falamos de um compromisso com o FC Porto, com a profissão, os colegas e o lugar de privilégio que ocupamos. Quando somos parte de uma equipa, fazemos o que podemos não gostar, ou abdicamos do que gostamos. Uma equipa deve ter o foco como um todo.»

«Estes episódios acontecem várias vezes, mas este tornou-se público, e todos eles prejudicam a equipa. Eu não preciso do dinheiro dos jogadores, preciso de compromisso. Devemos também falar da confiança, algo que se constrói. Há que puxar a atenção de novo para o objetivo de vencer. O FC Porto não aceita faltas de compromisso», argumentou, em conferência de imprensa.

O FC Porto visita a Reboleira na noite deste sábado (20h30), pressionado pelo objetivo de retomar o 3.º lugar. Os dragões registam 62 pontos, um de atraso para o Sp. Braga.

O Estrela-FC Porto vai contar com arbitragem de David Silva e é para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.