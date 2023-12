Horas após a vitória frente ao Casa Pia, o FC Porto iniciou a preparação para o duelo com o Shakhtar Donetsk, da sexta e última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.



Na sessão deste domingo, Sérgio Conceição não pôde contar com os lesionados Wendell, Marcano, João Mário e Veron. O quarteto realizou tratamento às respetivas lesões, informam os dragões no site oficial.



Como tem acontecido ao longo das últimas semanas, João Mendes voltou a trabalhar com o plantel principal dos azuis e brancos.



O FC Porto tem novo treino agendado para esta segunda-feira, às 10h00, no Olival. A receção ao Shakhtar, que vale a continuidade dos dragões na Champions, está agendada para as 20h00, da próxima quarta-feira.