A passagem memorável do FC Porto aos quartos de final da Liga dos Campeões após eliminar a Juventus continua a dar que falar. Matheus Uribe, médio dos dragões, lembrou as celebrações do grupo em Turim e antecipou os quartos de final contra o Chelsea.



«Estamos muito felizes. Celebrámos a passagem aos quartos de final com alma», começou por dizer, ao programa «Balón Dividido», da ESPN Colômbia.



O colombiano sublinhou o mérito dos azuis e brancos em estar entre as oito melhores equipas da Europa apesar das diferenças financeiras para as restantes.



«Toda a gente nos vê como a equipa mais débil dos quartos de final, mas não nos ofereceram nada. Se estamos aqui, é porque merecemos e porque trabalhámos para isso», referiu.

«Com todo o respeito por todos estão nos quartos de final, mas o FC Porto está aí para lutar com qualquer uma e estamos preparados para isso. Temos equipa para enfrentar estes quartos de final e esperemos que, com a ajuda de Deus, possamos dar esse grande passo que desejamos», acrescentou.



Contratado ao América há cerca de duas épocas, Uribe admitiu que não esperava jogar na Europa até o FC Porto se mostrar interessado nos seus serviços.



«Quando surgiu a oportunidade de jogar no futebol europeu, tinha 28 anos e meio e já via essa hipótese como distante, porque não é segredo nenhum que as transferências normalmente acontecem entre os 20, 22 ou 23 anos. Se não estás na Europa, chegar passa a ser difícil. Para surpresa minha, surgiu a oportunidade de vir para o FC Porto, de jogar a Liga dos Campeões e de chegar aos quartos de final. Quando trabalhas e te concentras num objetivo, a vida, Deus e o futebol proporcionam-te muitas surpresas», contou.



Apesar de satisfeito no Dragão, o futebolista de 30 anos não esconde o desejo de jogar na Premier League, a «melhor liga do mundo» na sua opinião.



«Não é segredo nenhum que é a melhor liga do mundo. Sempre foi um dos meus objetivos e ninguém mo poderá tirar da cabeça até que o futebol ou eu digam que não dá. Ou então pode ser que me surpreendam como 'vamos'», apontou.



Uribe regista cinco golos em 76 aparições pelo clube portista.