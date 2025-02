O FC Porto evitou a derrota ante o Sporting na 21.ª jornada da Liga bem perto do apito final (1-1), mas continua sem vitórias no campeonato em 2025 e igualou uma sequência sem triunfos que já não se via há mais de 43 anos.

Os azuis e brancos, que levam três jogos com Martín Anselmi no comando técnico, dois deles na Liga, vão em cinco jornadas seguidas sem qualquer vitória. Um registo que não se viu com Pinto da Costa como presidente.

Antes do empate com o Sporting, 2025 começou com a derrota por 2-0 na visita ao Nacional, seguida de nova derrota fora, ante o Gil Vicente, por 3-1, no que seria o último jogo de Vítor Bruno à frente da equipa. Depois, com José Tavares como interino, o FC Porto empatou em casa ante o Santa Clara (1-1) e, já com Anselmi, empatou 2-2 ante o Rio Ave, em Vila do Conde, antes da igualdade com os leões.

É preciso recuar à época 1981/82, mais precisamente entre setembro e novembro de 1981, para ver tal sequência sem vitórias no campeonato. Foi da 6.ª à 10.ª jornada, com cinco empates: 1-1 ante o Sp. Braga (fora), 0-0 com o V. Guimarães (casa), 1-1 com o V. Setúbal (fora), 1-1 frente ao Amora (casa) e 0-0 ante o Penafiel (fora). O treinador era o austríaco Hermann Stessl e o presidente era Américo de Sá.

Nessa época, que acabaria já com Pinto da Costa como presidente do FC Porto, eleito em abril de 1982, o FC Porto ficou no 3.º lugar, com 43 pontos, atrás do Sporting campeão (46) e do Benfica, 2.º classificado com 44. A vitória valia então dois pontos e o empate um.