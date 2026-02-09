Ainda o FC Porto estava em vantagem no clássico com o Sporting, no Dragão (1-1), quando os apanha-bolas posicionados atrás da baliza de Rui Silva retiraram as bolas e os cones do relvado, escondendo-os atrás dos painéis publicitários. Tal aconteceu aos 90+4 minutos, quando Maxi Araújo viu cartão amarelo e se envolveu numa acesa troca de argumentos com o banco do FC Porto.

A transmissão televisiva evidenciou o momento protagonizado pelos apanha-bolas, que até contaram com a ajuda de adultos. Avisado para o sucedido, o árbitro Luís Godinho exigiu que as bolas fossem repostas no relvado.