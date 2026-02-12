O FC Porto acumulou quase 33 mil euros em multas no clássico com o Sporting, no Dragão (1-1). No relatório publicado pelo Conselho de Disciplina da FPF nesta sexta-feira é possível notar que o uso de «engenho explosivos ou pirotécnicos» prejudicou os portistas em 21.675 mil euros. As restantes multas estão relacionadas com o comportamento dos adeptos, face a cânticos insultuosos, uma tarja que visou Frederico Varandas e o arremesso de objetos na direção do banco do Sporting.

«Ao longo de todo o jogo foram arremessados (…) os seguintes objetos: hastes plásticas das bandeiras distribuídas pelas bancadas, copos de plástico, isqueiros e/ou garrafas de água (…). Na recolha aos balneários, após término do aquecimento, pelas 20h30, junto à manga de acesso ao relvado, adeptos do FC Porto posicionados na bancada próxima arremessaram em direção ao jogador Morten Hjulmand uma camisola do Atlético de Madrid», lê-se no relatório do delegado ao jogo.

Ainda no FC Porto, Lino Neves – adjunto de Francesco Farioli – foi expulso, suspenso por um jogo e multado em 3190 euros. No Sporting, o adjunto Fernando Alves também foi expulso e suspenso por uma partida, ainda que multado em 3060 euros, uma vez que é reincidente.

Quanto a multas aplicadas ao clube, o Sporting vai pagar 5098 euros, face ao comportamento dos adeptos, que também recorreram a «engenhos explosivos ou pirotécnicos».

O relatório publicado nesta quinta-feira recua à noite de 16 de janeiro, aquando da receção do Sporting ao Casa Pia, a propósito do uso de pirotecnia e a apresentação de tarjas de apoio ao plantel de Rui Borges. Em suma, os leões foram multados em 5735 euros.

Quanto ao Benfica, as águias foram multadas em 4205 euros pelo uso de pirotecnia na receção ao Alverca, além de comportamento insultuoso.