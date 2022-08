Sérgio Conceição admitiu a vontade de ter mais soluções para a baliza poucos dias depois de ter perdido Marchesín, guarda-redes que se transferiu para o Celta de Vigo. Ainda assim, o técnico dos campeões nacionais elogiou Cláudio Ramos e garantiu que este continuará a ter «o mesmo espaço que tinha anteriormente» no plantel.



«Mais espaço para o Cláudio? O cacifo dele está igual. Não é preciso mais espaço para o Cláudio, tem o mesmo espaço que tinha anteriormente. A saída do Marche foi o que foi. Quero ter sempre mais soluções, mas há outros fatores que não posso controlar. O Cláudio é um excelente profissional, trabalhou sempre de forma incrível. No único jogo que jogou fez uma defesa incrível e só quem trabalha muito é capaz de fazer aquilo. Vai continuar a ser uma excelente opção para nós», assegurou.

Recorde-se que o presidente da SAD do Portimonense revelou que os dragões têm «grande interesse» na contratação do guarda-redes Samuel Portugal.