Apesar da contestação a Vítor Bruno, o FC Porto parte para a 15.ª jornada a dois pontos da liderança e um do segundo lugar da Liga. Antes da visita a Moreira de Cónegos, o treinador admitiu que há coisas a melhorar na equipa e lançou um desafio aos jornalistas.



«Se jogarmos como jogámos nos dois últimos jogos e ganharmos, está perfeito. Percebo que toda a gente quer futebol de altíssimo nível, com grande nota artística e que empolgue toda a gente. Só que há momentos em que isso não pode acontecer. Como treinadores queremos que a nossa equipa jogue bem, que seja atrativa, com dez oportunidades por jogo, que enfie adversários atrás, que não deixe respirar, que seja sufocante. Também quero e os jogadores também. A espaços temos conseguido, mas reconheço que temos tido dificuldade em mantê-lo de forma consistência no tempo», disse, em conferência de imprensa.



«Temos de olhar para o outro lado da moeda. Sei que Estrela perdeu por números avassaladores em Alvalade e na Luz, mas desafio-vos a analisarem os jogos de início ao fim e verem quantos lances de golo claro o Estrela teve em Alvalade, na Luz e no Dragão», acrescentou.



Vítor Bruno sublinhou ainda que ficaria «muito feliz» se o FC Porto chegasse à última jornada a depender apenas de si para se sagrar campeão. «Se chegarmos à última jornada a depender só de nós está perfeito. Com mais ou contestação, desde que o FC Porto chegue ao final e consiga ser campeão, para mim está tudo bem. Fico muito feliz pelo FC Porto, não tanto por mim, mas pelo clube», concluiu.