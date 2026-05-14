Com renovação de Luuk de Jong indefinida, FC Porto já avalia substituto no mercado
Goleador neerlandês está a lidar com um problema pessoal e, por isso, ainda não definiu o próximo passo na carreira
Com o futuro de Luuk de Jong indefinido, o FC Porto já trabalha no mercado para, se necessário, avançar pela contratação de um ponta de lança no verão.
Neste momento, a SAD portista, segundo apurou o Maisfutebol, está disposta a gastar no máximo 20 milhões de euros por um goleador que venha a fazer sombra a Samu e Deniz Gül.
A recuperar de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, De Jong tem a permanência em risco para 2026/27, sobretudo por causa de problema particular no país de origem.
Os dragões querem a renovação automática (até junho de 2027), mas o internacional neerlandês não decidiu ainda se continua ou não no futebol português. O clube azul e branco vai respeitar qualquer que seja a decisão do jogador.
Contratado no arranque desta época, Luuk de Jong, de 35 anos, fez apenas sete jogos e um golo de dragão ao peito.