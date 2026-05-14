Com o futuro de Luuk de Jong indefinido, o FC Porto já trabalha no mercado para, se necessário, avançar pela contratação de um ponta de lança no verão.

Neste momento, a SAD portista, segundo apurou o Maisfutebol, está disposta a gastar no máximo 20 milhões de euros por um goleador que venha a fazer sombra a Samu e Deniz Gül.

A recuperar de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, De Jong tem a permanência em risco para 2026/27, sobretudo por causa de problema particular no país de origem.

Os dragões querem a renovação automática (até junho de 2027), mas o internacional neerlandês não decidiu ainda se continua ou não no futebol português. O clube azul e branco vai respeitar qualquer que seja a decisão do jogador.

Contratado no arranque desta época, Luuk de Jong, de 35 anos, fez apenas sete jogos e um golo de dragão ao peito.

