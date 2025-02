A Comissão de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou um processo disciplinar ao FC Porto e ao presidente André Villas-Boas, na sequência dos acontecimentos ocorridos após o jogo entre os azuis e brancos e o Estrela da Amadora.

Num comunicado partilhado no site oficial da FPF, pode ler-se que o processo instaurado seguiu para a Comissão de Instrutores da Liga Portugal e foi concluído a 16 de janeiro.

Recorde-se que na altura, José Faria, treinador do Estrela da Amadora, denunciou uma «confusão tremenda no túnel» e «uma série de empurrões», com André Villas-Boas e Jorge Costa entre os envolvidos, segundo apurou o Maisfutebol.