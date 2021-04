O empresário Pedro Pinho já foi notificado pela Comissão de Intermediários da Federação Portuguesa de Futebol a prestar esclarecimentos, na sequência da agressão a um repórter de imagem da TVI em Moreira de Cónegos.

Recorde-se que a Comissão de Intermediários é a entidade responsável por atribuir as licenças de agentes de futebol, cabendo-lhe também o dever de determinar a idoneidade de uma pessoa para o desempenho da função.

Ora nesse sentido, e perante as acusações de agressão a um jornalista no fim do jogo do FC Porto em Moreira de Cónegos, a Comissão de Intermediários quer ouvir Pedro Pinho e confrontá-lo com os factos que todo o país pôde ver em direto, de forma a avaliar se o empresário reúne as condições para continuar a justificar a licença de agente.

Refira-se, de resto, que este procedimento da Comissão de Intermediários não se esgota nesta audição agora convocado do empresário, sendo necessário também perceber o que o relatório policial da GNR e o que a inquérito aberto esta terça-feira pelo Ministério Público pode determinar, os quais podem vir a ser decisivos no futuro para retirar a licença a Pedro Pinho.

De acordo com o Regulamento dos Intermediários, «considera-se impedido de exercer a atividade de Intermediário aquele que não tiver idoneidade irrepreensível», que «tiver sido condenado por crimes praticados no domínio da legislação sobre a violência, racismo, violência e xenofobia no desporto» ou que «tiver sido condenado por qualquer crime punível com pena de prisão superior a três anos», entre outras condições».

Vale a pena sublinhar, por fim, que o processo levantado pela Comissão de Intermediários não é a única ameaça que a justiça desportiva coloca nesta altura a Pedro Pinho. O próprio Conselho de Disciplina da Federação deve, ainda esta semana, colocar o empresário sob alçada disciplinar, podendo fazê-lo através de um processo disciplinar ou através de um processo sumário.

Tudo vai depender, no fundo, do que o relatório policial da força de segurança presente no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas tiver escrito no relatório. Se houver evidência das agressões, a punição pode ser imediata, caso contrário pode ser necessário fazer um procedimento disciplinar.