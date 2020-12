São vários os painéis de comentadores nos diversos meios de comunicação social que invadem as nossas casas com discussões sobre o quotidiano de Benfica, FC Porto, Sporting, Sp. Braga e restantes clubes da Liga. Mas como seria um painel com Conceição, Jesus e Carvalhal?



«Depende do tema (risos). Acredito que falaríamos de futebol e não do futebol. Há muitas coisas que são comentadas e que acredito que tenham impacto em termos de audiência, mas quem gosta de perceber por que razão jogou este jogador ou aquele... Se calhar muitas pessoas gostariam de ouvir isso. Quem não entende tanto, se calhar gosta de ver pessoas a atacarem-se na televisão. Não acredito que o Jesus, o Carvalhal e eu... Bem, depende do tema (risos). Mas seria um painel engraçado», respondeu, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Tondela.



De resto, a questão surgiu após Conceição ter felicitado Sp. Braga e Benfica pelo apuramento para os 16 avos de final da Liga Europa.