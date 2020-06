Além de Marcano, que se lesionou durante a paragem imposta pela pandemia, o FC Porto também não vai poder contar com Shoya Nakajima esta quarta-feira, na visita a Famalicão, no regresso da Liga, anunciou Sérgio Conceição, em conferência de imprensa, sem explicar a ausência do internacional japonês-

«É sempre mau não ter todo o plantel, lamento o que aconteceu ao Marcano, era um jogador importante para nós, um elemento também importante no balneário», começou por referir antes de mencionar Nakajima.

«Não está no grupo, a direção está a tratar e tratará da melhor forma a ausência dele, não há mais a falar. Se gostaria de ter toda a gente? Óbvio que sim», referiu.

