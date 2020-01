No meio de várias respostas dadas em tom sério, Sérgio Conceição aproveitou para descomprimir e brincar com Rui Cerqueira, diretor de comunicação do FC Porto.



Questionado sobre os jogos da próxima «sexta-feira gorda», o treinador do FC Porto interrompeu o jornalista e fez ele próprio duas questões. «Sexta-feira gorda? Está a olhar para o Rui, é?»



A pergunta surgiu a pensar precisamente no FC Porto-Sp. Braga e, logo a seguir, no Sporting-Benfica. Sérgio Conceição não se alongou muito depois na resposta. Já sem sorrisos.



«Vamos olhar para o nosso jogo. Não adianta olhar para o dérbi, Vai acontecer noutra cidade. Não vale de nada olhar para esse jogo se não ganharmos o nosso.»



Em relação à calendarização das partidas, para uma sexta-feira à noite, Sérgio Conceição deixou a seguinte consideração:



«Não vale a pena entrar por aí. Se gostava que fosse sábado? Ficava satisfeito, claro. Às três ou às cinco da tarde. Acho que não era por aí que havia problemas na Taça da Liga para o Sp. Braga ou o Sporting.»