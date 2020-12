Os golos sofridos pelo FC Porto voltaram a ser um dos temas da conversa entre Sérgio Conceição e os jornalistas. O técnico dos campeões nacionais debruçou-se sobre o assunto com simplicidade e frisou que a melhor forma de defender é continuar a olhar para a baliza contrária.



«O futebol é simples e a sua pergunta é simples, mas muito importante. É nesse equilíbrio que se fazem as equipas campeãs. Marcar é importante, mas não podemos marcar muitos e sofrer muitos. Corremos o risco que esses golos sofridos a mais possam contribuir para que não sejamos primeiros no final. Temos olhado para isso como algo a trabalhar e temo-lo feito tanto a nível individual, sectorial e coletivo. É importante ver como sofremos os golos», começou por explicar antes de desenvolver uma raciocínio.



«No meu entender, a melhor forma de controlar o jogo é atacar bem. Estamos mais perto de marcar do que de sofrer. Controlar o jogo de forma mais passiva, se se pode dizer assim, não faz parte dos nossos princípios, por isso não sabemos fazê-lo. Quando o fazemos, o que nos acontece é mais negativo do que positivo. Quando mudo alguma coisa a partir do banco, é para equilibrar a equipa caso ela tenha alguma deficiência momentânea, mas para continuar a olhar para a baliza adversária.»



Conceição lembrou ainda o calendário apertado dos dragões e as dificuldades em jogar neste contexto de pandemia.



«Nove jogos em 20 e poucos dias é bastante. Essa carga física de que joga muito é normal, mas há também a carga emocional que tem a ver com viagens e estágios, onde estão sempre a levar comigo em vez de estarem com as famílias. Sou mais divertido fora do meu trabalho. Isso cria desgaste. Mas se somos um clube grande, se queremos estar em todas as competições e temos um plantel que dá garantias, não nos podemos queixar. Há ainda outra situação: jogamos com estádios vazios. Encontrámos equipas de que cada vez mais tem boa organização defensiva e com estratégias bem definidas para não sofrerem. Tudo isso complica e cria desgaste. Mas temos feito um ciclo de jogos muito bons, estamos no caminho certo, ganhando com alguma dificuldade perante equipas que trabalham bem», concluiu.