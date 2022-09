Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na sala de imprensa, após vitória por 2-0 frente ao Gil Vicente:

[Fez muitas alterações no onze para refrescar a equipa física ou mentalmente?] Tudo. Nós formamos o onze a pensar estar ao nível máximo em todos os parâmetros. A indicação que os jogadores me dão durante estas cinco épocas é que há sempre uma resposta fantástica de quem entra no jogo. Cabe-me a mim escolher, dentro daquilo que é a estratégia no jogo, os melhores.

[cinco alterações é uma mensagem para dentro de que não há titulares?] Todos contam e todos trabalham no máximo. A mensagem para dentro é muito frontal e muito honesta. Não é uma mensagem. Era uma mensagem se não falasse com eles diariamente e não é o caso.

[exibição de Toni Martinez] O Toni [Martinez] é um jogador muito poderoso. Penso que merecia, por aquilo que tem feito, tem uma perseverança incrível, é um jogador que conheço o trabalho. Eu sabia como é que o Gil Vicente abordava a organização defensiva e achei que ele encaixava perfeitamente na estratégia que tinha definido.

[Papel de Eustáquio no jogo] O Eustáquio é um jogador que ocupa um espaço muito interessante no campo e dá consistência ao corredor central, mas também consegue, como no segundo golo, fazer movimentos de trás para a frente. Acho que teve muito bem no jogo e isto é o resumo do que se passa no dia a dia. Achei que era um jogo importante para ele jogar, mudando um pouco daquilo que foi a nossa forma de jogar».