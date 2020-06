Para Sérgio Conceição, o equilíbrio que tem existido nos resultados após a retoma da I Liga é espelhado no que tem acontecido nos últimos anos, nos ditos grandes, ao nível de aquisições no mercado. Por outro lado, pela qualidade de trabalho crescente nos restantes adversários. O treinador do FC Porto deu como exemplos Hulk, Falcao e James Rodríguez, afirmando que é «impossível» os clubes portugueses de topo fazerem atualmente «grandes aquisições».

Depois de considerar que os estádios vazios podem potenciar a manobra de jogo para adversários teoricamente menos fortes, Conceição constatou que a qualidade tem diminuído nos clubes grandes.

«Há um equilíbrio maior. Os adversários, quando entram contra equipas teoricamente mais fortes, num estádio cheio, com a pressão boa que os adeptos fazem, fica mais difícil. Se calhar, num estádio vazio, de forma mais tranquila, relaxada, conseguem [jogar melhor]», apontou, esta segunda-feira, em conferência de imprensa.

«Acho que cada vez mais se trabalha melhor, as equipas têm equipas técnicas competentes, os jogadores que compõem as equipas que não os chamados grandes, têm qualidade. A qualidade, também, ao longo do tempo - e é completamente compreensível - tem decrescido nos clubes grandes, naquilo que eram as grandes aquisições que se faziam. Hoje em dia é impossível e a coisa tende a equilibrar. Parece um contrassenso: em pontos e vitórias, se calhar temos uma média fantástica em relação à história do FC Porto. Um FC Porto com Hulk, James e Falcao e os rivais, com jogadores que passaram depois por Real Madrid, Barcelona, campeonato alemão, Itália, acho que é por aí», defendeu.

O Desp. Aves-FC Porto joga-se a partir das 21h15 desta terça-feira. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.