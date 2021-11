A noite de sábado ficou marcada pelo jogo entre o Belenenses e o Benfica. Os azuis apresentaram-se apenas com nove jogadores em campo, devido a um surto de covid-19, e o encontro terminou aos 48 minutos por número insuficientes de jogadores quando as águias venciam por 7-0.



Confrontando com o que se passou no Jamor, Sérgio Conceição preferiu não se alongar muito sobre o assunto, dizendo apenas que a sua opinião é a «opinião geral».



«Sei o que se passou, mas não tive oportunidade de ver. Não está relacionado com a minha equipa. Numa outra ocasião poderei dar a minha opinião que é a opinião geral acerca do que se passou», disse, na sala de imprensa do Dragão após a partida diante do Vitória.



O técnico aproveitou ainda a ocasião para esclarecer o motivo da saída de Sérgio Oliveira ao intervalo da partida diante dos vimaranenses.



«O Sérgio Oliveira tinha amarelo. Como estávamos menos eficazes na reação à perda de bola na primeira parte, achei que poderia ser perigoso mantê-lo em campo com cartão amarelo. O Vitinha dá qualidade, pega no jogo ou seja, tem capacidade para ter a bola e jogar e estávamos a jogar de forma um bocadinho direta e previsível na primeira parte. Mas o Sérgio Oliveira saiu, principalmente, pelo cartão amarelo», justificou.