Sérgio Conceição recorreu às redes sociais para agradecer o apoio dos adeptos do FC Porto no Estádio de Alvalade no decorrer do clássico que os dragões venceram o Sporting por 2-1.

«Em sintonia para lá dos 90 minutos. Obrigado pelo apoio, mais uma vez o nosso 12.º!», escreveu o treinador do FC Porto numa mensagem-vídeo publicada no Twitter.