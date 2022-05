Em meados de abril, Sérgio Conceição partilhou uma história caricata com o presidente do FC Porto. Sempre que Pinto da Costa entra no seu gabinete, apaga-lhe a luz. Na véspera do Clássico contra o Benfica, em Lisboa, o técnico dos dragões foi questionado se desta feita seria ele a apagar a Luz.



«Em relação à graçola, estou muito concentrado e focado no jogo. Não quero graçolas», referiu, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo na Luz.



De seguida, Conceição analisou a importância de Darwin, melhor marcador da Liga, na equipa adversária e elogiou a prestação dos encarnados na Champions. Ainda assim, o treinador azul e branco frisou que os azuis e brancos têm de se focar no que podem fazer no jogo de sábado (18h00).



«Fez parte do trabalho durante a semana. Estamos atentos ao que são alguns dos pontos fortes do Benfica e trabalhámos em cima disso. Mesmo quando joga na frente, o Darwin é um jogador que parte muito da esquerda. É uma das características do Benfica, mas há outras. O Benfica fez três golos contra uma equipa fortíssima fora [ndr: Liverpool], fez uma Liga dos Campeões muito acima da média e esteve nas oito melhores equipas este ano. Chega a este jogo de resultados positivos e tem individualidades que podem fazer a diferença, além do avançado», disse.



«Estamos atentos a tudo, mas volto a referir: o que podemos e devemos fazer como equipa, com uma ou outra nuance, fez parte do nosso trabalho esta semana», completou.



O FC Porto entra em campo na Luz, ante o Benfica, a precisar de apenas um ponto para celebrar a conquista do campeonato. O Clássico tem início marcado para as 18h00, do próximo sábado.