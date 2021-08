No arranque do campeonato, Sérgio Conceição foi questionado sobre a luta pelo título, apontando quatro candidados e um favorito.

«Vejo esses quatro candidatos da mesma forma [Sporting, FC Porto, Benfica e Sp. Braga]. Uma equipa do Sporting que é favorita porque foi campeã e nos temos de fazer o nosso trabalho para reconquistar es título que nos pertenceu», respondeu o técnico portista na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Belenenses, que marca o arranque dos dragões no campeonato esta temporada.

«Vejo dessa forma, quatro equipas e qualquer uma delas pode lutar pelo campeonato», frisou Sérgio Conceição.

O técnico disse ainda que a formação do FC Porto «fez uma boa pré-época e está preparada» para a temporada que agora começa e também para o encontro com o Belenenses , abordando a consistência defensiva que tem normalmente a formação de Petit.

«Nós julgamos sempre estar preparados. A nossa dinâmica ofensiva não tem a ver com um jogador, tem a ver com o coletivo, tem a ver com esse trabalho que é feito semanalmente para quando chegar os jogos estejamos preparados sempre de acordo que somos e queremos. Ajustando uma ou outra coisa e percebendo quais são as fragilidades do adversário, os pontos fracos e fortes. A equipa do Belenenses é bem organizada em termos defensivos. Vimos isso no ano passado no campeonato e mesmo na pré-epoca, teve um bom comportamento defensivo, mesmo contra equipas teoricamente mais fortes», frisou.

«Espero uma equipa organizada e que tem avançados fortes e rápidos, que vão dar muito trabalho à nossa organização defensiva, principalmente no equilibrio que falámos. Tem laterais que se projetam bem e dão largura à equipa. Não acredita que venham jogar num 3x4x3, mas sim num 3x5x2. Temos de estar atentos a esses aspectos. São uma equipa que, mesmo não fazendo muitos golos, criam problemas aos adversários», disse Sérgio Conceição, que falou sobre o aspeto defensivo da sua equipa.

«Nós temos alertado e trabalhado nesse aspecto. Tivemos três vezes a melhor defesa e três vezes o melhor ataque. Normalmente a equipa que sofre menos é a que é campeã. No ano passado fomos os mais concretizadores, mas isso não nos valeu o campeonato», apontou.

«Temos de refletir. Está tudo associado. Quando temos bola temos de perceber o espaço que damos e a forma como nos equilibramos. Vai haver momentos em que a bola vai ser perdida e é preciso reagir e transitar para a defesa de forma eficaz. É preciso trabalhar os diferentes momentos do jogo. Essa consistência é fundamental para se ganhar títulos», frisou Sérgio Conceição.