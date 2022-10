Sérgio Conceição começou por olhar para o Benfica, na conferência de antevisão do clássico que está marcado para esta sexta-feira para o Estádio do Dragão.

«Olho de uma fora positiva. Prova disso é que ainda não perdeu esta época em jogos oficiais, tem uma equipa que me parece completa. Completa no sentido de interpretar todos os momentos do jogo, uma equipa diferente quando não tem a bola, diferente em relação àquilo que foi o passado recente, sempre com capacidade para chegar ao último terço e criar oportunidades para finalizar. Individualmente, é uma equipa recheada de bons valores, assim como nós», começou por destacar em conferência de imprensa.

O técnico portista considera que este é «um novo Benfica, com treinador e caras novas», mas não quis apontar as mais-valias dos encarnados.

«Preocupámo-nos com o adversário, o que faz nos quatro momentos do jogo e nas bolas paradas, já que têm uma diversidade muito grande. Faço essa análise, mas vou ficar por aqui. É uma equipa diferente, para melhor, nalguns aspetos. Se desmontasse a equipa do Benfica ia passar a estratégia para o jogo», explicou.

Quanto ao jogo. «Espero um jogo equilibrado, um clássico, um jogo onde, pela classificação, vão estar as duas melhores equipas. Espero que tudo corra pelo melhor, no sentido de haver um espetáculo dentro do campo, isso é importante», acrescentou.

«Nestes jogos, com este nível, aqui ou acolá, em termos estéticos, pode não haver grande beleza, mas espera-se um jogo de Champions.»

Um jogo importante para o FC Porto e o treinador apela ao apoio dos adeptos. «Aproveito desde já para mandar uma mensagem a todos os sócios e simpatizantes, precisamos deles desde o início do jogo. É importante que na sexta-feira venham cedo, porque conheço o trânsito do Porto e não é fácil», referiu ainda.

O FC Porto recebe o Benfica no Dragão a partir das 20h15 desta sexta-feira, em jogo da 10.ª jornada da Liga, que terá arbitragem de João Pinheiro. O Clássico terá lotação esgotada e poderá acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.