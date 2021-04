Numa altura em que estamos na reta final do campeonato, Sérgio Conceição foi questionado sobre se acreditava que o FC Porto ia ser campeão se vencesse os jogos que faltam da Liga.

«Não dependemos de nós. Vamos fazer tudo para ganhar esses jogos, a começar já pelo de amanhã que é extremamente difícil e importante para nós», apontou o treinador, que foi depois questionado sobre se há o perigo de os jogadores perderem a motivação com a eliminação da Liga dos Campeões, sendo agora o campeonato o único objetivo.

«Essa é a parte do nosso trabalho: que eles não sintam pressão extra quando jogam a Champions, nem sejam relaxados em demasia e percebam que o objetivo principal é o campeonato. É um trabalho que nós fazemos», frisou Sérgio Conceição, falando sobre a necessária mudança de chip.

«Estamos atentos a tudo, percebemos que, à medida que caminhamos para o fim, a importância e o peso dos jogos é grande, mas nós focamo-nos é no próximo jogo, em apresentar o melhor onze, a melhor equipa para ganhar os nossos jogos», apontou, dando um exemplo:

«Tivemos o Tondela entre a eliminatória com o Chelsea e demos excelente resposta. O que se passou e o que há de vir não é a melhor forma de encarar cada jogo.»

Questionado sobre o facto de os dragões estarem agora numa só competição dará mais oportunidades para outros jogadores que não são tantas vezes titulares, o técnico garantiu: «Eu não preparo a equipa em função do calendário. O que, para mim, é muito importante na preparação do jogo é o que os jogadores me dão, o estado momentâneo de forma, e a estratégia para o jogo. Não vai depender de calendário, de idade, de mais nada.»

Sobre o jogo com o Nacional, Sérgio Conceição começou por afirmar que «qualquer jogo do campeonato é complicado e temos visto isso».

«Do último classificado até ao 10.º há sete pontos de diferença. Cada vez mais as equipas estão competentes, e as equipas técnicas, staff, jogadores cada vez com mais qualidade», disse ainda, lembrando: «Ir jogar à madeira é sempre uma deslocação difícil.»

O técnico portista lembrou ainda a dificuldade acrescida por causa da situação complicada do Nacional na tabela. «Nas equipas que lutam por estes objetivos, há sempre a dificuldade desse estado emocional de estarem a lutar pela vida deles», apontou, falando também da experiência de Manuel Machado.

«Essa experiência, essa forma de olhar para o futebol, olhar para o histórico do Manuel Machado é importante também e estamos atentos a isso.»