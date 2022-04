Sérgio Conceição prefere ser campeão no sofá ou em campo? Confrontado com as palavras do presidente do FC Porto, que revelou preferência para celebrar no relvado, o técnico respondeu de forma direta.



«O presidente não joga», começou por dizer, em jeito de brincadeira, antes de prosseguir.



«Como já disse em relação ao poder ser campeão no sofá ou no campo, temos de olhar para o campeonato que fizemos e que ainda não está ganho. Faltam jogos e pontos. É nisso que estamos concentrados. Quero é ganhar títulos. Há pessoas que gostam de uma maneira ou de outra. Eu gosto de ganhar. Ponto final.»



O treinador portista revelou ainda que a conquista do campeonato não foi assunto no balneário.



«Temos um grupo adulto. Toda a gente que trabalha aqui, nos diferentes departamentos diariamente, está focada no jogo com o Sp. Braga. Não é amanhã que é importante, mas sim as 34 jornadas. O próximo jogo é o mais importante, será muito difícil, e estamos completamente focados no que falta jogar. Não há esse pensamento, mas obviamente que olhamos para o que está à nossa volta», disse, na conferência de imprensa prévia ao jogo na Pedreira.



O FC Porto pode ser campeão esta segunda-feira. Assegura o título em caso faça melhor que o Sporting nesta ronda 31 da Liga. O jogo em Braga está marcado para as 18h00.