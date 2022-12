Durante o jogo do FC Porto e o Arouca, da 14.ª jornada da Liga, Sérgio Conceição utilizou duas braçadeiras de treinador. No final da partida, o treinador explicou a confusão, sem esquecer o cartão amarelo que viu no jogo contra o Gil Vicente precisamente por não estar a usar braçadeira.



«Como vivo o jogo de forma tão apaixonada, pensei que não tinha braçadeira. Depois apercebi-me de que tinha metido uma segunda braçadeira. Mas tivesse receio que o árbitro fizesse o mesmo que o Manuel Mota [árbitro do FC Porto-Gil Vicente]. Ia levar dois amarelos pelo mesmo motivo. Foi por isso. Um homem prevenido vale por dois. Momentaneamente tive duas braçadeiras, é verdade», esclareceu, na sala de imprensa do Dragão.



O FC Porto goleou o Arouca por 5-1 com um hat-trick de Taremi na noite de aniversário do presidente do clube, Jorge Nuno Pinto da Costa. Já Sérgio Conceição tornou-se no treinador com mais vitórias ao comando dos portistas, igualando o registo de José Maria Pedroto (215).