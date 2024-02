O FC Porto-Estrela da Amadora teve cerca de 30 mil adeptos no estádio. De resto, muitos adeptos saíram do Dragão antes do apito final, um tema que foi abordado por Sérgio Conceição após o jogo que terminou com o triunfo azul e branco por 2-0.



«O Senhor Pedroto tinha uma frase fantástica. Ele dizia que os adeptos não são o 12.º jogador, mas o primeiro porque sem eles, o clube não existia. O que senti neste jogo foi uma sensação um bocadinho diferente em comparação com todos os anos que levo aqui. Foi uma sensação minha, certamente. Não sei se essa gestão foi feita pelo público a pensar em quarta-feira», começou por dizer, na sala de imprensa.



«Precisamos muito dos adeptos. Temos muito para ganhar esta época, estamos aqui para dar luta. Somos a única equipa portuguesa na Champions, temos a Taça, temos o campeoanto que está difícil, mas não é impossível. Precisamos de toda a gente unida», acrescentou.



O jogo seguinte do FC Porto é contra o Arsenal, na próxima quarta-feira, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.