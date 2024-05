A eleição de André Villas-Boas como novo presidente do FC Porto voltou a ser um dos temas da conferência de imprensa de Sérgio Conceição. Questionado se já tinha conversado com o presidente eleito, o técnico dos dragões comparou o tema ao tratado de Zamora e disse que acha «normal» que os dois falem.



«Esta conversa faz-me lembrar o que dei em história, o Tratado de Zamora em 1143 entre D. Afonso Henriques e o seu primo. Tenho uma ideia. É uma conversa normal do presidente para o funcionário do clube, que é o treinador. Todas as questões que o André Villas-Boas quiser falar comigo, vou responder. Não me vai chamar só a mim. Vai inteirar-se de várias coisas e falar com vários funcionários do clube. Acho normal», disse, na conversa com os jornalistas prévia ao duelo contra o Desp. Chaves, da 32.ª jornada da Liga.

Mais à frente, Conceição voltou a frisar que é natural que Villas-Boas queira discutir o futuro com o treinador da equipa de futebol, uma peça-chave dos clubes.

«Se já decidi o que vou dizer? Não sei o que me vão perguntar, só depois de perceber que conversa vamos ter. Parece que não é normal um presidente sentar-se com um treinador, que é alguém também importante nos clubes. Não vejo nada de estranho nisso», vincou.