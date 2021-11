Melhor jogador da Liga em 2019/20, Jesús Corona «desapareceu» das opções de Sérgio Conceição. Apesar de ter participado em nove encontros, a última vez que o internacional mexicano jogou pelo FC Porto foi a 26 de outubro, nos Açores.



O treinador do FC Porto não mostrou vontade de falar sobre qualquer caso individual do plantel, mas lá acabou por debruçar-se sobre a situação do extremo de 28 anos, que está em final de contrato com os azuis e brancos.



«Sinceramente hoje não me apetece falar do invididual, só do coletivo. Vamos ter um jogo extremamente importante e difícil pela frente e não quero entrar em pormenores. É preciso que o Corona jogue mais tempo e isso é uma questão de trabalho. Tem de se preparar para responder quando for chamado», limitou-se a dizer.



O FC Porto-Vitória joga-se, este domingo, às 20h30, no Dragão.