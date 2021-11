Com Portugal a enfrentar a quinta vaga de Covid-19, o futebol poderá voltar a ser afetado. Já há, pelo menos, uma equipa onde há um surto de covid-19 como é o caso do Belenenses e existiu a possibilidade de o jogo desta jornada ser adiado.



Nos Países Baixos ou na Alemanha, as autoridades de saúde já voltaram a adoptar a medida de partidas sem público.



Estará Conceição preocupado com o que a pandemia pode (voltar) a provocar no futebol?



«Preocupa-me a minha família desportiva e a minha família de sangue que está em casa. Tenho o máximo cuidado. Ainda ontem [sexta-feira], a entrada em campo dos jogadores do Moreirense e do Gil foi uma manifestação de alerta. Isto não acabou, vai continuar e temos de ser cuidadosos com o nosso comportamento. Em relação ao lado mais político da coisa, sobre o facto de alguns jogadores estarem de fora, a DGS é que se tem de pronunciar sobre isso», comentou.