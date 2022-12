Sérgio Conceição igualou José Maria Pedroto como o treinador com mais vitórias ao comando do FC Porto (215) no dia de aniversário do presidente do clube, Pinto da Costa. No final do encontro, o técnico dedicou a vitória contra o Arouca ao histórico dirigente portista e considerou Pedroto «o treinador dos treinadores».



«São as duas maiores figuras. O presidente fez um trabalho notável nas últimas duas décadas e o clube tornou-se ganhador a nível nacional e mundial. Por isso, definia-o como ganhar. É a palavra que melhor o define. O mestre, o senhor Pedroto. Tenho dificuldade em falar desta vitória que igualou o número de vitórias do senhor Pedroto porque ele é o treinador dos treinadores. Sinceramente, nºao tenho... Hoje o protagonismo tem de ir todo para o nosso presidente. Esta vitória é inteiramente para ele. Todos os elogios são poucos para alguém que fez tanto por este clube», disse, na sala de imprensa do Dragão.



Refira-se que Pinto da Costa celebra, esta quarta-feira, o seu 85.º aniversário. Ao minuto 85 do jogo contra o Arouca, a principal claque portista exibiu uma tarja do presidente a dizer «Longa vida ao rei». No final do encontro, o Dragão cantou-lhe os parabéns.